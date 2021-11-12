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Поисковики передали вещи погибшего в Карелии красноармейца его родственникам в Израиль

Новости. Общество
08:20, 10 Декабря 2021
фото: Администрация Санкт-Петербурга/www.gov.spb.ru

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Поиск родных бойца, останки которого нашли в Карелии, занял 12 лет.

В минувший четверг, 9 декабря, в Приморском районе Санкт-Петербурга поисковики передали генконсулу Израиля в Петербурге найденные личные вещи участника Великой Отечественной войны, красноармейца Семена Декмана. Он погиб летом 1941 года в Карелии в боях с финскими оккупантами. Вещи солдата передадут его родственникам, живущим в Хайфе. Церемония передачи личных вещей участниками поискового отряда «Альбатрос» прошла на Серафимовском кладбище в рамках Дня героев Отечества, пишет ИА REGNUM.

Останки бойца были найдены еще 12 лет назад в Карелии. Также вскоре были обнаружены личные вещи: подсумок, гильзы, медальон с запиской. Потребовалось время, чтобы установить личность красноармейца, а затем найти его родных. По данным экспертизы, бойца звали Семен Ефремович Декман. Он был призван на фронт в Приморский полк 3-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения, который формировался из добровольцев в июле 1941 года, и погиб спустя месяц.

Родственники бойца сейчас живут в Израиле. Его внук Марк Шандалов не смог приехать лично из-за пандемии. Посредником выступил генеральный консул государства Израиль в Петербурге Ури Резник, позднее он передаст вещи родственникам.

Ранее сообщалось, известный поисковик Илья Герасев опубликовал новую книгу, посвященную обороне Петрозаводска.

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