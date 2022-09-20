Поисковики сообщили об обнаружении пропавшего жителя Петрозаводска

Мужчина, местонахождение которого было неизвестно со 2 октября, был найден живым.
В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что поиски жителя Петрозаводска Алексея Р., пропавшего 2 октября, прекращены.
«Найден, жив!», — написали в паблике.
Между тем на юге Карелии продолжается поиск пенсионерки, пропавшей в лесу в конце сентября.
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