Поисковики сообщили об обнаружении пропавшего жителя Петрозаводска

Мужчина, местонахождение которого было неизвестно со 2 октября, был найден живым.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что поиски жителя Петрозаводска Алексея Р., пропавшего 2 октября, прекращены.

«Найден, жив!», — написали в паблике.

Между тем на юге Карелии продолжается поиск пенсионерки, пропавшей в лесу в конце сентября.