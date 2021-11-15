Появились дополнительные разъяснения о смягчении коронавирусных ограничений в Карелии

Смягчение антиковидных ограничений в Карелии распространяется не только на учреждения образования, культуры, спорта и досуга, но и на организации социального обслуживания.

Это следует из разъяснений распоряжения главы республики, подготовленных пресс-службой правительства.

Согласно распоряжению Артура Парфенчикова, отменен запрет на посещение домов-интернатов, пансионатов и других стационаров социального обслуживания.

Теперь визиты родственников разрешены, но при условии, что у них есть QR-коды, справки или отрицательные ПЦР-тесты. Такое же требование предъявляется к волонтерам, кандидатам в опекуны, усыновителям, представителям органов власти, опеки и попечительства.

Как сообщалось ранее, по распоряжению главы Карелии отменено обязательное требование QR-кодов для посетителей общественных мест и отложено введение QR-кодов для родителей школьников и воспитанников детских садов.