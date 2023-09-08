Появились фото массовой аварии в Олонецком районе

В воскресенье, 10 сентября, в Олонецком районе произошло ДТП с участие трех автомобилей.

Фотографии крупной дорожной аварии, которая случилась вечером в воскресенье, 10 сентября под Олонцом, опубликовали в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району.

Как рассказали пожарные, 10 сентября, в 18.22 поступило сообщение, что на 296 километре автодороги «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие: там столкнулись три автомобиля.

На место выезжали 5 человек личного состава ПЧ-35 Олонца. Спасатели деблокирование пострадавших из автомобилей, отключили аккумулятор.

Было организовано бесперебойное движение по автодороге.

Погибших нет, 8 человек получили травмы, спасли двоих.

Напомним, 10 сентября, в 18.20 в Олонецком районе у поворота на деревню Новинка произошло столкновение трех автомобилей.