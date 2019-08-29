Появились фото с места ДТП, где перевернулся школьный автобус с 13 учителями

По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло утром 29 августа в Лахденпохском районе.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 9.40 на 4 км автодороги Вялимяки - Костамоярви.



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В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 учителей. Пострадали 5 человек. Сведения о пострадавших и характер травм уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.



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Фотографии с места аварии появились на сайте МВД Карелии. Никакой новой информации в ведомстве не сообщили.



©МВД Карелии