Появились фото с места ДТП, где перевернулся школьный автобус с 13 учителями

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По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло утром 29 августа в Лахденпохском районе.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 9.40 на 4 км автодороги Вялимяки - Костамоярви.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 учителей. Пострадали 5 человек. Сведения о пострадавших и характер травм уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фотографии с места аварии появились на сайте МВД Карелии. Никакой новой информации в ведомстве не сообщили.
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