Появились фото с места ДТП пол Петрозаводском, где "легковушка" улетела под грузовик

Легковой автомобиль превратился в автохлам после столкновения у Лучевого.
Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 13 февраля, на трассе "Кола" за станцией Шуйская.
Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем.
Как пишет ДТП ПТЗ, по одной из версий, произошло касательное столкновение бортами, после чего кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии.
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