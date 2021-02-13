Появились фото с места ДТП пол Петрозаводском, где "легковушка" улетела под грузовик

Легковой автомобиль превратился в автохлам после столкновения у Лучевого.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 13 февраля, на трассе "Кола" за станцией Шуйская.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Как пишет ДТП ПТЗ, по одной из версий, произошло касательное столкновение бортами, после чего кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии.