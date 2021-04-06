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Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии, где "легковушка" врезалась в лесовоз (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:03, 07 Апреля 2021
фото: © ГУ МЧС по РК
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Авария с участием автомобиля "ВАЗ 2112" и тягача "Mercedes" произошла недалеко от Кондопоги.

На сайте ДТП ПТЗ опубликовали фото с места аварии, в которой погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2112".

Напомним, в минувший вторник, 6 апреля, в 21:50 35-летний житель Кондопоги, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2112", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом с прицепом. После этого он съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель "легковушки" погиб на месте.

Как уточняет ДТП ПТЗ, авария произошла в районе затяжного поворота дороги, в пяти километрах за посёлком Березовка. От встречного столкновения лесовоз отбросило за пределы дорожного полотна, после чего он опрокинулся. Легковой автомобиль отбросило на обочину.

 

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