Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии, где "легковушка" врезалась в лесовоз (ФОТО)

Авария с участием автомобиля "ВАЗ 2112" и тягача "Mercedes" произошла недалеко от Кондопоги.

На сайте ДТП ПТЗ опубликовали фото с места аварии, в которой погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2112".

Напомним, в минувший вторник, 6 апреля, в 21:50 35-летний житель Кондопоги, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 2112", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом с прицепом. После этого он съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель "легковушки" погиб на месте.

Как уточняет ДТП ПТЗ, авария произошла в районе затяжного поворота дороги, в пяти километрах за посёлком Березовка. От встречного столкновения лесовоз отбросило за пределы дорожного полотна, после чего он опрокинулся. Легковой автомобиль отбросило на обочину.