Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Опубликованы фотографии с места трагического ДТП в Пряже, в котором погибли два человека.

Напомним, 22 июня в Пряже на 383 км. Федеральной автодороги «Кола» 38-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, совершила столкновение с грузовиком Renault, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП погибла водитель легковушки и её 18-летняя пассажирка. Еще двое пассажиров Hyundai — 17-летний юноша и 37-летняя женщина — были госпитализированы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии с места трагедии.