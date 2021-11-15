Появились фото жесткого ДТП на севере Карелии, где пострадал водитель внедорожника

Автомобили превратились в автохлам после аварии в Беломорском районе.

Напомним, ДТП произошло 21 декабря в 20.15 на 825 км автодороги «Кола». Водитель автомобиля Nissan X-Trail при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с фургоном Mercedes-Benz. 45-летний водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован.

В ликвидации происшествия принимал участие отряд противопожарной службы по Кемскому району (1 АЦ, 4 человека). В своем официальном паблике спасатели выложили фото с места ДТП.