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Появились фото жесткого ДТП на севере Карелии, где пострадал водитель внедорожника

Новости. Происшествия
14:42, 22 Декабря 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Кемскому району»

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Автомобили превратились в автохлам после аварии в Беломорском районе.

Напомним, ДТП произошло 21 декабря в 20.15 на 825 км автодороги «Кола». Водитель автомобиля Nissan X-Trail при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с фургоном Mercedes-Benz. 45-летний водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован.

В ликвидации происшествия принимал участие отряд противопожарной службы по Кемскому району (1 АЦ, 4 человека). В своем официальном паблике спасатели выложили фото с места ДТП.

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Комментарии

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