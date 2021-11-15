Появились фото жесткого ДТП на трассе в Карелии, где пострадали три человека

Пожарные выложили в Сети фото аварии на трассе А-137 «Кочкома-Госграница».

Напомним, 2 декабря в 11:50 на 175 км трассы Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша столкнулись два автомобиля. Водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Kia. Травмы получили три человека — 25-летний водитель ВАЗа, его 41-летний пассажир и 34-летний пассажир иномарки.

Для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Костомукши. Спасатели опубликовали фото в официальном паблике отряда.