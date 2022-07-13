Появились фотографии с места ДТП в зоне действия знака «обгон запрещен» на дороге в Карелии (ФОТО)

ДТП в Медвежьегорском районе превратило в груду металла легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и протаранил «Камаз».
Фотографии с места аварии опубликовал сайт dtpptz.ru.
Как сообщили ранее в ГИБДД Карелии, авария произошла в минувший вторник, 19 июля на 10 км автодороги «Медвежьегорск–Толвуя–Великая Губа».
По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Clio, при выполнении обгона выехала на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен. В результате произошло столкновение с встречным автомобилем «Камаз» с полуприцепом.
Водитель Renault получила травмы и была госпитализирована.
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