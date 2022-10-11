Появились фотографии солнечного затмения в Петрозаводске (ФОТО)

Горожане делятся фотографиями солнечного затмения, наблюдаемого в столице Карелии.
В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото солнечного затмения. Удивительное явление прямо в эти минуты можно наблюдать в Петрозаводске.
Солнечный диск на фото по оценке автора скрыт Луной примерно на 40%.
Напомним, максимально Луна скроет Солнце в 13.29 по московскому времени.
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