Появились фотографии солнечного затмения в Петрозаводске (ФОТО)

Горожане делятся фотографиями солнечного затмения, наблюдаемого в столице Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото солнечного затмения. Удивительное явление прямо в эти минуты можно наблюдать в Петрозаводске.

Солнечный диск на фото по оценке автора скрыт Луной примерно на 40%.

Напомним, максимально Луна скроет Солнце в 13.29 по московскому времени.