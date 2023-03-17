Появились кадры с места происшествия в Петрозаводске, где умер мужчина (ВИДЕО)

У рынка «Главный» в Петрозаводске скоропостижно скончался мужчина.

В паблике «Подслушано в у водителей Петрозаводска и Карелии» появилось видео с места трагедии на Октябрьском проспекте, где утром в пятницу, 17 марта в 8.20, у торгового центра «Главный» на улице умер мужчина.

В МВД пояснили, что криминального характера в произошедшем нет.

«Мужчина шел по улице, ему стало плохо, он упал и умер. На месте работала оперативная группа», — сообщили правоохранители.

«Мужчина скончался до прибытия «скорой помощи», - написали в паблике у водителей.