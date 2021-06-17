Появились новые кадры с места серьезной аварии на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Опубликованы новые фотографии с места столкновения фургона с автомобилем дорожных рабочих.

17 июня в районе дома № 46 по Суоярвскому шоссе 36-летний водитель фургона «Toyota» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ». Об этом сообщает ГИБДД Петрозаводска.

В результате происшествия пострадал 32-летний пассажир «Toyota». Мужчина с многочисленными травмами доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция опубликовала новые фото с места происшествия.

Ранее в Сети появилось видео аварии.