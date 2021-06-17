Появилось видео аварии на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Видеорегистратор зафиксировал момент столкновения двух автомобилей на Суоярвском шоссе.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей в 16:45 на Суоярвском шоссе. ДТП было зафиксировано на видеорегистратор автомобиля, следовавшего за машиной марки Toyota — одним из участников ДТП. Второй участник аварии — автомобиль "Газель" — стоял на проезжей части, но за знаком, означающим дорожные работы.

Напомним, 17 июня, в 16:45 в стоящий неподвижно автомобиль ГАЗ дорожных рабочих врезался микроавтобус Toyota. Пассажир микроавтобуса, 32-летний мужчина, с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП. Дорожные рабочие, равно как и водитель иномарки, не пострадали.