Появились подробности ДТП в Карелии, где перевернулась фура

ДТП произошло 13 октября на 350 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

По словам очевидца, "фура перевернулась буквально за несколько секунд перед нами... Водитель жив! Разговаривали с ним до приезда спасателей".



В 8.15 29-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом в результате разрыва передней левой покрышки совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.