Появились подробности ДТП в Карелии, где перевернулась фура

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ДТП произошло 13 октября на 350 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.
По словам очевидца, "фура перевернулась буквально за несколько секунд перед нами... Водитель жив! Разговаривали с ним до приезда спасателей".
В 8.15 29-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом в результате разрыва передней левой покрышки совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
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