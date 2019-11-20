Появились подробности ДТП в Петрозаводске, где сбили пешехода

ДТП произошло 19 ноября на перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 8.10 пешеход переходил проезжую часть улицы Лыжная по переходу на разрешающий сигнал светофора. В это же время легковой автомобиль совершал левый поворот и сбил пешехода.

По информации ГИБДД Карелии, 52-летний водитель Citroen C4 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.



За медицинской помощью мужчина обратился самостоятельно. Ему назначено амбулаторное лечение.