Появились подробности ДТП в Петрозаводске, где сбили пешехода

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ДТП произошло 19 ноября на перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, в 8.10 пешеход переходил проезжую часть улицы Лыжная по переходу на разрешающий сигнал светофора. В это же время легковой автомобиль совершал левый поворот и сбил пешехода.
По информации ГИБДД Карелии, 52-летний водитель Citroen C4 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 29-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
За медицинской помощью мужчина обратился самостоятельно. Ему назначено амбулаторное лечение.
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