Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила подробности смертельного ДТП, произошедшего на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского.

31 августа в 20 часов 39 минут в районе пересечения улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Фольксваген Пассат".

По предварительным данным, водитель отечественного авто, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество иномарке, двигавшейся прямо. Произошло столкновение. Видео происшествия запечатлели камеры наблюдения.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения водитель автомобиля "ВАЗ-2107" и пассажир 1957 года рождения, который скончался на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.