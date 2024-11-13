Появились подробности масштабного пожара в райцентре Карелии

Пожарные выносили из горящего дома в Пряже газовые баллоны.

В паблике противопожарного отряда Пряжинского района рассказали подробности пожара, случившегося в субботу, 16 ноября, в районном центре.

Там на улице Петрозаводская загорелся жилой дом. Сигнал о возгорании поступил в 21.32 вечера. В тушении приняли участие пожарные из поселков Пряжа, Матросы, Мелиоративный, села Ведлозеро.

Во время тушения была проведена эвакуация 2 газовых баллонов. Пострадавших на подаре не было. Полностью огонь победили в 00.00 ночи.

Ранее появилась информация о горящем жилом доме в поселке Пряжа.