Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца

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Пропавшего в Сегежском районе мужчину нашли мертвым в лесу.
Напомним, в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" 24 октбяря сообщили, что было найдено тело пропавшего 5 октября жителя Петербурга, который ушел из гостиницы.
По информации правоохранительных органов, мужчина умер своей смертью.
"Криминальной составляющей в смерти нет. Суицида тоже", –рассказали правоохранители.
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