Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца

Пропавшего в Сегежском районе мужчину нашли мертвым в лесу.

Напомним, в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" 24 октбяря сообщили, что было найдено тело пропавшего 5 октября жителя Петербурга, который ушел из гостиницы.

По информации правоохранительных органов, мужчина умер своей смертью.

"Криминальной составляющей в смерти нет. Суицида тоже", –рассказали правоохранители.