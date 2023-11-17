Появились подробности жесткой аварии, создавшей затор на дороге в Петрозаводске

Водитель авто не пропустил машину, ехавшую по главной дороге.

Подробности жесткого ДТП в карельской столице сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Дорожная авария произошла в пятницу, 17 ноября, в 11.27, около дома № 31 на улице Шотмана в карельской столице. Там 67-летний водитель KIA при выезде из двора на проезжую часть не уступил дорогу автомобилю Opel, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля KIA, его отправили лечиться домой.

Напомним, в карельской столице жестко столкнулись два автомобиля. Авария создала затор на дороге.