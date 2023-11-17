Появились подробности жесткой аварии, создавшей затор на дороге в Петрозаводске

Водитель авто не пропустил машину, ехавшую по главной дороге.
Подробности жесткого ДТП в карельской столице сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Дорожная авария произошла в пятницу, 17 ноября, в 11.27, около дома № 31 на улице Шотмана в карельской столице. Там 67-летний водитель KIA при выезде из двора на проезжую часть не уступил дорогу автомобилю Opel, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля KIA, его отправили лечиться домой.
Напомним, в карельской столице жестко столкнулись два автомобиля. Авария создала затор на дороге.
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