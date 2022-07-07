Появилось расписание железнодорожного автобуса «Орлан» между Костомукшей и Беломорском

ОАО «РЖД» запустит «Орланы» по маршруту Костомукша — Беломорск с 15 июля.
Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.
«Орланы» будут ходить по следующему расписанию.
Костомукша — Беломорск по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам, отправлением из Костомукши в 04:50 и прибытием в Беломорск в 09:21.
Беломорск — Костомукша по четвергам, пятницам субботам и воскресеньям, отправлением из Беломорска — в 17:50 и прибытием в Костомукшу в 22:22.
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