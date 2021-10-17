Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам

Автомобиль на большой скорости натолкнулся на препятствие на Советском мосту, два человека госпитализированы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» видео жесткого ДТП, которое произошло в воскресенье в 5:30 утра на улице Правды.

Напомним, по словам очевидца Аркадия Порогова, Infiniti пронесся мимо него с другом на большой скорости, а через 5 секунд было слышно сильный удар и скрежет металла. На мосту Аркадий увидел разбитый кроссовер и сразу вызвал спасательные службы. Для ликвидации происшествия привлекались 16 пожарных и 5 единиц техники.

С места аварии водитель и пассажир были доставлены в БСМП.

Судя по видео, автомобиль на огромной скорости мчался от перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Правды в сторону Советского моста. Там Infiniti натолкнулся на препятствие и подскочил в воздухе.