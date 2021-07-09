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Появилось видео аварии в Петрозаводске с участием велосипедиста (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:29, 10 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В результате ДТП на Кукковке 32-летний велосипедист получил травмы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии с участием велосипедиста в Петрозаводске, произошедшей на перекрестке улицы Ровио и Комсомольского проспекта. ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, 9 июля в 17:25 водитель легкового автомобиля не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста. Последний в результате аварии получил травмы, ему было назначено лечение.

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Комментарии

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Никита
2021-07-10 13:59:54
Страх потеряли все .
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