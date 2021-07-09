Появилось видео аварии в Петрозаводске с участием велосипедиста (ВИДЕО)

В результате ДТП на Кукковке 32-летний велосипедист получил травмы.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии с участием велосипедиста в Петрозаводске, произошедшей на перекрестке улицы Ровио и Комсомольского проспекта. ДТП попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, 9 июля в 17:25 водитель легкового автомобиля не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста. Последний в результате аварии получил травмы, ему было назначено лечение.