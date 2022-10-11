Появилось видео ДТП, где пострадала женщина на пешеходном переходе в Петрозаводске

Автомобиль даже не притормозил перед пешеходным переходом на Невском проспекте.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео ДТП, которое произошло в минувшую пятницу на проспекте А. Невского.

Напомним, по информации ГИБДД Карелии, в 17.45 у дома 73 в дорожной аварии пострадала женщина - пешеход. По предварительной информации, 73-летний петрозаводчанин, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 46-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Ситилинк.