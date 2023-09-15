Появилось видео ДТП со сбитым пешеходом на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Утром 18 числа на «зебре» в районе перекрестка Невского-Толстого сбили девушку.
В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали видео Натальи Шимон со сбитой девушкой на проспекте Александра Невского.
Напомним, 18 сентября, в 08:01, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого водитель легковушки сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После падения пострадавшая смогла подняться и самостоятельно покинуть проезжую часть.
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