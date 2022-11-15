Появилось видео ДТП, как автомобиль сбил 10-летнюю девочку в Петрозаводске

Иномарка сбила школьницу, перебегавшую дорогу на улице Правды.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео аварии, в которой получила травмы 10-летнняя девочка. Момент ДТП, произошедшего 28 ноября в 17.07 около дома №38-Б на улице Правды, попал в объектив камеры компании «Сампо.ру». Судя по видео, ребенок неожиданно выскочил под колеса автомобиля.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщали, 52-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.