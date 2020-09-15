Появилось видео ДТП, в котором пострадала 15-летняя петрозаводчанка

Автомобиль проехал по ноге юного пешехода во дворах на Ключевой в Петрозаводске.

Напомним, ДТП произошло вечером 15 сентября на улице Нойбранденбургской. 39-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 15-летнюю девочку, проехав ей по ноге.

Как пишет ДТП ПТЗ, легковой автомобиль двигался по дворовой территории, а группа пешеходов - во встречном направлении, находясь в момент ДТП у края проезжей части.

Девочка получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Момент ДТП попал в объектив видеокамера компании "Ситилинк".

Ранее молодой водитель получил травмы, вылетев с трассы в Карелии.