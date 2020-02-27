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Появилось видео ночного ДТП, в котором чуть не убилась пьяная петрозаводчанка

Новости. Происшествия
21:08, 27 Февраля 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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ДТП произошло ночью 27 февраля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в 1.02 в районе дома № 45 по улице Зайцева пьяная 24-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan и не имея прав, наехала на дорожное ограждение.

В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.

В отношении нарушительницы составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.


ГИБДД Петрозаводска

Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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