Появилось видео ночного ДТП, в котором чуть не убилась пьяная петрозаводчанка

ДТП произошло ночью 27 февраля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Ранее сообщалось, что 27 февраля в 1.02 в районе дома № 45 по улице Зайцева пьяная 24-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan и не имея прав, наехала на дорожное ограждение.
В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.
В отношении нарушительницы составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.
Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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