Появилось видео ночного ДТП, в котором чуть не убилась пьяная петрозаводчанка

ДТП произошло ночью 27 февраля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в 1.02 в районе дома № 45 по улице Зайцева пьяная 24-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan и не имея прав, наехала на дорожное ограждение.

В результате автомобиль и дорожное ограждение получили повреждения, водитель не пострадала.

В отношении нарушительницы составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.



ГИБДД Петрозаводска

Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".