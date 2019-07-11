Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии

фото: Группа "ВКонтакте" / "Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО"

ДТП произошло 10 июля в Лодейнопольском районе, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 17.45 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением большегрузового автотранспорта марки КамАЗ и столкнулся с выполнявшими левый поворот, в попутном направлении автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в автомобиле Datsun находились жители Карелии.

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии", - написалив Конкретно.ру.

В группе "ВКонтакте" "Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО" появились фото и видео с места ДТП.