Появилось видео с места ДТП в Петрозаводске, где пострадала женщина

Авария произошла 25 октября на пешеходном переходе на пересечении Первомайского проспекта с улицей Мурманской.

Напомним, 32-летний водитель, управляя "БМВ 520", не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на Первомайский проспект, выезжая с улицы Мурманская, судя по видео - по полосе встречного движения. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Первомайского проспекта по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ДТП ПТЗ.

В результате ДТП 59-летняя женщина-пешеход получила травмы, пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Момент ДТП запечатлели камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.