Появилось видео с места массовой аварии со смертельным исходом в Карелии

Искореженные автомобили попали на камеру очевидца.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео с места страшной аварии в Кондопожском районе республики, закончившейся смертельным исходом.

На кадрах видно, что несколько искореженных автомобилей раскидало по трассе. На месте, недалеко от поселка Янишполе, работают экстренные службы.

Напомним, ранее о страшной аварии сообщили глава Минздрава Карелии, а также ГИБДД республики. На трассе «Кола» столкнулись 5 автомобилей, при этом водитель одного из автомобилей был госпитализирован, а пассажирка этого же авто погибла.