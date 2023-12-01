Полиция устанавливает обстоятельства аварии со смертельным исходом на трассе в Карелии

В Кондопожском районе произошло массовое ДТП — там столкнулись 5 автомобилей.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в понедельник, 4 декабря, в 11.25 на 465 километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе.
По предварительной информации, там столкнулись 5 автомобилей.
В результате дорожной аварии с травмами госпитализировали водителя одного из автомобилей. Также на месте погибла женщина, пассажир этого же авто.
Перекрытия автодороги нет, уточнили в дорожной полиции республики.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали о смертельной аварии на трассе Карелии.
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