Полиция устанавливает обстоятельства аварии со смертельным исходом на трассе в Карелии

В Кондопожском районе произошло массовое ДТП — там столкнулись 5 автомобилей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в понедельник, 4 декабря, в 11.25 на 465 километре федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе.

По предварительной информации, там столкнулись 5 автомобилей.

В результате дорожной аварии с травмами госпитализировали водителя одного из автомобилей. Также на месте погибла женщина, пассажир этого же авто.

Перекрытия автодороги нет, уточнили в дорожной полиции республики.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали о смертельной аварии на трассе Карелии.