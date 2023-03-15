Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)

В Карелии следователи возбудили уголовное дело о получении взятки министром сельского и рыбного хозяйства республики Владимиром Лабиновым, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи следственного управления СК России по Республике Карелия возбудили уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия действуя через посредника получил взятку в виде денег в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.



Противоправные действия должностного лица выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД России по Республике Карелия.



Министр задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следователями продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов по подозрению в получении взятки. В связи с чем глава Карелии Артур Парфенчиков дал комментарий, выразив сожаление и сказав, что для республики будет большой потерей, если вице-премьеру правительства Лабинову предъявят обвинение в противоправных действиях.

Подробнее об уголовном деле в отношении Лабинова рассказали в МВД Карелии.