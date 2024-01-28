Появилось видео жёсткой аварии в Петрозаводске

Один из участников ДТП на Первомайском проспекте вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В паблике «Петрозаводск live» появилось видео аварии на Первомайском проспекте в столице Карелии, снятое на видеорегистратор.

Судя по видео, один из участников ДТП вылетел на перекресток, где произошла авария, на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, жесткое ДТП произошло в Петрозаводске вечером 28 января. Автомобили после столкновения на Первомайском проспекте выбросило с дороги на пешеходов, которые чудом избежали последствий.