Покалечив человека в Пудоже, водитель экскаватора наказан штрафом

Несчастный случай на строительстве газопровода закончился уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе судов Карелии, Пудожский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста гусеничного экскаватора, которого обвинили в несоблюдении норм безопасности во время строительства газопровода в Пудоже.

В марте текущего года водитель экскаватора убирал строительный мусор и заметив работника в опасной зоне, он не прекратил работу машины.

На скользкой поверхности почва сдвинула ось гусеницы и стрела с ковшом экскаватора сместились. В результате ковш придавил ногу рабочего к другому строительному оборудованию, стоявшему рядом.

Мужчина получил открытый перелом ноги со смещением. Машинист экскаватора полностью признал свою вину, активно содействовал расследованию и частично компенсировал ущерб потерпевшему.

Суд признал водителя виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей с возможностью погашения частями в течение четырех месяцев, но не менее пяти тысяч рублей каждый месяц.

Приговор суда не вступил в законную силу.