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"Покупка" шин закончилась для петрозаводчанина в отделении полиции

Новости. Криминал
13:01, 28 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился 58-летний горожанин и попросил привлечь к ответственности недобросовестного продавца, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще в середине июля мужчина решил заказать через сайт автомобильные шины. Он оформил заказ и связался по телефону с продавцом. Действуя по его указаниям, покупатель перевел в счет оплаты 24 тысячи рублей. Сразу после этого разговор прервался, а сайт оказался заблокированным.

Сотрудниками полиции устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии рекомендует гражданам сохранять бдительность при совершении дистанционных сделок. Тщательно проверяйте информацию об интернет-магазине, изучите его рейтинг. Убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке. Заранее подумайте, как можно оформить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Ранее пенсионерка в Карелии в погоне за соцвыплатой лишилась сбережений.

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Комментарии

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кир
2020-07-28 14:23:25
Бесполезно каждый день учить наших людей. Когда власть употребите? Всё заигрываете с электоратом, "добренькие такие".
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