"Покупка" шин закончилась для петрозаводчанина в отделении полиции

В полицию обратился 58-летний горожанин и попросил привлечь к ответственности недобросовестного продавца, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, еще в середине июля мужчина решил заказать через сайт автомобильные шины. Он оформил заказ и связался по телефону с продавцом. Действуя по его указаниям, покупатель перевел в счет оплаты 24 тысячи рублей. Сразу после этого разговор прервался, а сайт оказался заблокированным.

Сотрудниками полиции устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии рекомендует гражданам сохранять бдительность при совершении дистанционных сделок. Тщательно проверяйте информацию об интернет-магазине, изучите его рейтинг. Убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке. Заранее подумайте, как можно оформить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

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