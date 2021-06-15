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Покупка сварочного аппарата через интернет печально закончилась для жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
17:40, 15 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Мужчина отдал мошенникам 100 тысяч рублей и остался без сварочного аппарата, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску обратился 32-летний горожанин. Он сообщил, что его обманули на 100 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что собирался приобрести сварочный аппарат.

Поиски начал на популярной онлайн-доске объявлений. Подходящий вариант стоимостью 100 тысяч рублей нашёлся в Екатеринбурге. Горожанин сразу же позвонил продавцу и оговорил с ним условия сделки. Петрозаводчанин должен был полностью оплатить товар до получения. Но, прежде, чем переводить контрагенту денежные средства, житель карельской столицы попросил предоставить ему видео, снятое в момент оформления доставки оборудования. Собеседник согласился и прислал видеоотчёт якобы из транспортной компании. Только тогда гражданин перечислил на продиктованный счёт деньги. Однако после этого связь с продавцом прервалась.

В настоящее время полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска, напуганная мошенниками, перевела им 300 тысяч рублей.

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