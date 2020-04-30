Покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию

Кондопожанка стала очередной жертвой аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что хотела приобрести телефон популярной американской марки. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление о продаже и связалась с автором. В ходе переписки продавец сообщила, что находится в отъезде, однако телефон можно забрать в пункте выдачи товара в Петрозаводске. Покупателя это устраивало, она как раз собиралась посетить столицу Карелии. Тогда собеседница попросила оплатить покупку полностью и прислала ссылку якобы для безопасного перевода средств. Потерпевшая отправила 20 300 рублей, после чего получила точный адрес офиса. Когда она туда пришла, выяснилось, что для нее никаких заказов не поступало. К тому времени объявление о продаже уже было удалено, а телефон продавца оказался выключен.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В МВД Карелии в очередной раз призывают граждан быть внимательными при оформлении сделок через интернет.

Напомним, посылку с секретом получил житель Карелии, купивший через Интернет ошейник для охоты.