890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе 1
30.04.2020 12:35
В каких сферах стало легче найти работу по время эпидемии в Карелии 16
30.04.2020 14:21
Власти Карелии продали в 2019 году регионального имущества более чем на миллиард рублей 2
30.04.2020 16:23
СМИ: Мишустин заболел коронавирусом 3
30.04.2020 20:17
Стали известны подробности аварии, ставшей причиной огромной пробки под Петрозаводском
Новое
Сегодня 10:07
Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском 5
30.04.2020 15:40
Стали известны депутаты Законодательного собрания Карелии с самым высоким доходом 5
Сегодня 08:24

Покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию

Новости. Криминал
11:35, 01 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Кондопожанка стала очередной жертвой аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что хотела приобрести телефон популярной американской марки. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление о продаже и связалась с автором. В ходе переписки продавец сообщила, что находится в отъезде, однако телефон можно забрать в пункте выдачи товара в Петрозаводске. Покупателя это устраивало, она как раз собиралась посетить столицу Карелии. Тогда собеседница попросила оплатить покупку полностью и прислала ссылку якобы для безопасного перевода средств. Потерпевшая отправила 20 300 рублей, после чего получила точный адрес офиса. Когда она туда пришла, выяснилось, что для нее никаких заказов не поступало.  К тому времени объявление о продаже уже было удалено, а телефон продавца оказался выключен.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В МВД Карелии в очередной раз призывают граждан быть внимательными при оформлении сделок через интернет.

Напомним, посылку с секретом получил житель Карелии, купивший через Интернет ошейник для охоты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Аналитика

Сегодня 11:11
Обществоведение
Кровавая охота браконьеров
Три случая убийства лосей зафиксированы в Лоухском районе Карелии, несмотря на запрет охоты в это время.
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 2
29.04.2020 15:08
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
28.04.2020 10:03
"Ничего больше не просим от этого государства!" 17
27.04.2020 12:55
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 1
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»