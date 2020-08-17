Покусавшая ребенка жительница Карелии отделалась штрафом в пять тысяч рублей

Жительница Суоярвского района нанесла побои несовершеннолетнему, сообщается на сайте районного суда.

В один из вечеров женщина покусала ребенка, чтобы причинить ему физическую боль.

Поскольку ребенок не пострадал, Суоярвский районный суд назначил нарушительнице штраф в размере пяти тысяч рублей.

Жителям Карелии напомнили, что насильственные действия в отношении детей или подростков могут привести как к административной, так и к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что охранник, жестоко избивший ребенка в Петрозаводске, предстанет перед судом.