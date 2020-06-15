Охранник, жестоко избивший ребенка в Петрозаводске, предстанет перед судом

Инцидент произошел 7 августа 2019 года в сетевом магазине города.

Напомним, в августе в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила, что в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник. Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу, за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия. Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои. Позже полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, охранник применил физическую силу в отношении малолетнего, в результате чего ребенку были причинены физическая боль и кровоподтеки на лице и шее.

А после он надел на другого ребенка наручники, сдавив ему запястья.

Уголовное дело направлено в суд.

За совершение каждого из двух преступлений предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.