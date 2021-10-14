Поликлиника Петрозаводска испытывает кадровый голод и не справляется с нагрузкой

В поликлинике № 4 в столице Карелии не хватает врачей: в медучреждении ищут сотрудников в регистратуру и на телефонную линию.

В петрозаводской поликлинике № 4 зафиксирована нехватка кадров и сильная загруженность врачей. Медикам приходится работать по десять-двенадцать часов в день вместо положенных восьми, а выходной при этом только один. Об этом сообщает паблик карельского правительства.

По словам главврача медучреждения Ольги Билко, до коронавирусного периода поступало 200 вызовов в день. В эпидемию гриппа их число увеличивалось до 400, а сейчас эта цифра выросла до 600 вызовов.

Сообщается, что многие не выдерживают нагрузки и увольняются. Студенты заняты учебой, помочь не могут.

Главный врач поликлиники ищет людей, готовых работать в регистратуре и на телефонной линии. Медобразование для этого не требуется.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса.