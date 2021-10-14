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Поликлиника Петрозаводска испытывает кадровый голод и не справляется с нагрузкой

Новости. Общество
12:47, 14 Октября 2021
фото: © Николай АЛЕКСАНДРОВ / kp.kg

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В поликлинике № 4 в столице Карелии не хватает врачей: в медучреждении ищут сотрудников в регистратуру и на телефонную линию.

В петрозаводской поликлинике № 4 зафиксирована нехватка кадров и сильная загруженность врачей. Медикам приходится работать по десять-двенадцать часов в день вместо положенных восьми, а выходной при этом только один. Об этом сообщает паблик карельского правительства.

По словам главврача медучреждения Ольги Билко, до коронавирусного периода поступало 200 вызовов в день. В эпидемию гриппа их число увеличивалось до 400, а сейчас эта цифра выросла до 600 вызовов.

Сообщается, что многие не выдерживают нагрузки и увольняются. Студенты заняты учебой, помочь не могут.

Главный врач поликлиники ищет людей, готовых работать в регистратуре и на телефонной линии. Медобразование для этого не требуется.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса.

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Комментарии

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мапит
2021-10-14 15:40:31
Да-а-а-а-а, мельчает народ! У меня родственница работала - принимая до 60-80 человек в поликлинике... Принимала всех, кто на этот день записался и пришел-приехал... А, люди к ней- врачу высшей категории ехали со всей республики... При этом , доплаты за нагрузку не просила. Да-а-а-а, а народец-то мельчает!
User
2021-10-14 15:30:12
Врачи нынче в Заксобрании сидят, представительские с командировочными себе повышают. Не до пандемии им.
Изя
2021-10-14 15:17:37
Охлопков давно был а поликлинике 4 на Ровио ? Там же жуть , врачи в запаре , народ по 3 часа ждёт в очереди сидит . Вот где беда и болезни . :)
Русский
2021-10-14 15:22:21
Изя, в стране пандемия. Все в запаре, один ты прынц датский.
комба
2021-10-14 14:50:57
Заканчивают ПетрГУ и уезжают из страны. Нам это надо?
Другие в районах не хотят работать. Слишком распустились.
Горожанин
2021-10-14 14:48:40
Ну а сколько можно работать в таком режиме?! Людей можно понять, и зарплаты не захочешь. "Антипрививочиков" надо благодарить и тех, у кого маски на подбородке. Рекомендации врачей не выполняем, а лечение требуем! Не получится...
Д.Ю
2021-10-14 14:12:39
Как-то резко закончились новости про Валентину Пивненко. Всё ли у неё хорошо?
Лана Текучева
2021-10-14 14:51:41
Д.Ю,

У нее все отлично и ей не до вас. :)
комба
2021-10-14 14:10:00
Много в белых халатах выпустил ПетрГУ за десятки лет. Где они? Ау! Недавно здесь взахлеб писали как у фиников устраивалась молодая пара врачей. И чё?
Д.Ю
2021-10-14 14:03:15
100 тысяч зарплата и кадрового голода у вас не будет.
Juniper59
2021-10-14 13:40:18
Проблемы своего учреждения человек не может решить (похоже, только создать получилось). Но рванула депутатствовать.
мапит
2021-10-14 15:41:58
Juniper59, Это Вы о драйзерссс... ? - правы!
Koira
2021-10-14 13:39:32
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