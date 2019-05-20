Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:12, 20 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

"Политикам нужны массы последователей, чтобы сами граждане следили друг за другом"

Загрузка...

Финский ученый Исмо Бьорн считает, что государство пытается контролировать память.

По его мнению, это нужно тем, кто находится у власти, чтобы продвигать свои политические идеи. "Политикам нужны массы последователей, чтобы сами граждане следили друг за другом, правильно ли человек говорит, и соответствует ли это общественным нормам. "Можешь ли ты, как финн, так говорить?". Или – "Ты же карел! Как ты можешь так думать?", – рассказал ученый в интервью "Столице на Онего".

Исмо Бьорн побывал в Петрозаводске вместе с другим исследователем исторической памяти из Финляндии Ольгой Давыдовой-Меге. Они посетили военную экспозицию Национального музея Карелии и Центр воинской славы Петрозаводска.

"Столица на Онего" предложила финским ученым поговорить о том, насколько похожа в России и Финляндии память о войне, и как она превращается в часть государственной идеологии.

Читайте об этом в интервью "Государство пытается контролировать память".    

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне

Аналитика

Сегодня 11:46
Обществоведение
"Государство пытается контролировать память"
Финские исследователи рассказали, как меняется память о войне.
Французский стиль – это доступно
Сегодня 09:47
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 1
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»