"Политикам нужны массы последователей, чтобы сами граждане следили друг за другом"
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Финский ученый Исмо Бьорн считает, что государство пытается контролировать память.
По его мнению, это нужно тем, кто находится у власти, чтобы продвигать свои политические идеи. "Политикам нужны массы последователей, чтобы сами граждане следили друг за другом, правильно ли человек говорит, и соответствует ли это общественным нормам. "Можешь ли ты, как финн, так говорить?". Или – "Ты же карел! Как ты можешь так думать?", – рассказал ученый в интервью "Столице на Онего".
Исмо Бьорн побывал в Петрозаводске вместе с другим исследователем исторической памяти из Финляндии Ольгой Давыдовой-Меге. Они посетили военную экспозицию Национального музея Карелии и Центр воинской славы Петрозаводска.
"Столица на Онего" предложила финским ученым поговорить о том, насколько похожа в России и Финляндии память о войне, и как она превращается в часть государственной идеологии.
Читайте об этом в интервью "Государство пытается контролировать память".
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