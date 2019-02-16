Политолог: Бюджетные инвестиции в будущее Карелии не окупают себя

Инвестиционные форумы, конференции, семинары, деловые завтраки и обеды - все это, конечно, очень здорово. А выхлоп – нулевой, заявляет политолог Олег Реут.

"Инвестиционные форумы, конференции, семинары, деловые завтраки и обеды. Все это, конечно, очень здорово и, как правило, приятно для участников. Особенно если содержательной частью мероприятий занимаются профессионалы. Но необходимо помнить, что участие чиновников, особенно в формате многочисленной делегаций, это довольно ощутимые затраты из республиканского бюджета", - пишет политолог.

По мнению Олега Реута, участие карельской делегации в работе Российского инвестиционного форума-2017 свидетельствует, что пока, к сожалению, удовольствие остается очень дорогостоящим, а бюджетные инвестиции в будущее себя не окупают.

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