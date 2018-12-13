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Новости. Экономика
12:08, 13 Декабря 2018
фото: gov.karelia.ru

Политолог оценил визит властей Карелии в Беларусь

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Известный в Петрозаводске политолог Олег Реут считает, что проект по строительству лесозаготовительной техники белорусского холдинга "Амкодор" выглядит нереалистичным.

Как пишет политолог, накануне завершился визит делегации Республики Карелия под руководством главы региона Артура Парфенчикова в Республику Беларусь. Официальный Интернет-портал Карелии сообщает, что "важной темой встречи стали вопросы размещения производства лесозаготовительной техники компании "Амкодор" в Петрозаводске на площадке ООО "ОТЗ".

Официальный же сайт Совета министров Республики Беларусь куда менее конкретен: "во время сегодняшней встречи в Правительстве был подписан ряд документов. В их числе […] соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего".

Очевидно, что "соглашение о сотрудничестве" не является договором, обязывающим стороны совершить какие-либо действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. Соглашение о сотрудничестве, как и соглашение о намерениях, в правовом отношении представляет собой декларацию того, что стороны могут вступить в договор, а могут заключить совершенно другое соглашение. Ни о каких правах и обязанностях в соглашении не говорится.

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Комментарии

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Grek
2018-12-13 13:09:42
Тут и оценивать нечего , время покажет , что это очередной блеф .
кир
2018-12-13 13:05:06
"Батька" умеет сосать двух маток.
Гость
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