Политолог заявил об отсутствии площадок общественно-политического диалога в Карелии

Представители общественности и партийно-политических сил в открытом режиме не могут высказываться по актуальным проблемам внутренней политики в Карелии.

Карельский политолог и публицист Олег Реут считает, что в отличие от городов-миллионников, в провинции к страху быть избитым или задержанным на акции (и оказаться в ИВС или в СИЗО с перспективой получить административное и даже уголовное дело) добавляется риск увольнения с места работы или отчисления с места учёбы.

В небольших городах и посёлках столкнуться с таким давлением очень просто, все друг друга знают. Но, тем не менее, всё большее количество граждан полагают действительно важным выходить на площадь и высказываться.

Люди по-прежнему опасаются выходить с чисто политическими требованиями. Организаторы всячески подчёркивают неполитизированность своих акций, однако на них всё чаще артикулируются именно политические призывы.

В данном контексте ситуация в Карелии не может быть охарактеризована как устойчивая. Прежде всего, из-за полного отсутствия площадок общественно-политического диалога – клубов, кафе, круглых столов и постоянно действующих семинаров, на которых представители общественности и партийно-политических сил в открытом режиме могли бы высказываться по актуальным проблемам внутренней политики в республике.

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