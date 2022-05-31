Полицейские задержали двух жителей Санкт-Петербурга, поставлявших наркотики в Карелию

Более 1,4 килограмма наркотических средств изъяли у двух жителей северной столицы-организаторов тайников-закладок для покупателей в Карелии.
Установлены курьеры, действующие в интересах интернет-магазина запрещённых веществ. По данным полиции, 25-летний и 26-летний жители северной столицы организовывали тайники-закладки для розничных покупателей в Карелии, Ленинградской и Московской областях. Об этом сообщили в МВД республики.
При силовой поддержке спецподразделения «Гром» подозреваемые задержаны на трассе в Олонецком районе. Полицейские из тайников-закладок изъяли свыше 1,2 килограмм гашиша и 180 граммов кокаина, предназначенных для розничной продажи.
Как выяснили стражи порядка, торговля наркотиками являлась единственным источником дохода для жителей Санкт-Петербурга. Вырученные деньги они тратили на праздный образ жизни. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Задокументировано пять эпизодов преступной детальности подозреваемых. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, в Карелии задержали мужчину с наркотиками в рюкзаке.
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