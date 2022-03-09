Полицейские Карелии поймали двух наркоторговцев из Санкт-Петербурга с 1,2 кг «синтетики»

В Приладожье полицейскими пресечен канал поставки наркотических средств, сообщили в МВД республики.

Полицейские в Питкярантском районе установили двух жителей Санкт-Петербурга, которые распространяли наркотик на территории Карелии. Приятели действовали в интересах интернет-магазина, запрещенные вещества сбывали посредством закладок. При этом они выступали как оптовыми, так и розничными курьерами.

Одного из подозреваемых, мужчину 1988 года рождения, полицейские задержали на территории республики, когда тот доставил очередную партию. Его 45-летний пособник был разыскан в ходе выезда в служебную командировку в соседнем регионе. При обыске у обоих фигурантов оперативники изъяли более 1,2 килограмма синтетического наркотика.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, полицейские арестовали членов банды, поставлявших крупные партии наркотиков в Карелию.