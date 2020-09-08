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Полицейские нашли ребенка на обочине дороги на севере Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 09 Сентября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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В Сегеже инспекторы ДПС помогли маленькому мальчику вернуться домой, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские, находясь на маршруте патрулирования, заметили на обочине объездной дороги в Сегеже ребенка, которому на вид было 5-6 лет. Взрослых с ним не оказалось.

Инспекторы ДПС лейтенант полиции Сергей Щербаков и младший лейтенант полиции Максим Алексеенко подошли к малышу и узнали, что зовут его Леша. Мальчик плакал, был растерян. Не мог объяснить, что он делает на дороге, и назвать адрес проживания. Однако помнил, как дойти до дома пешком. Оказалось, что живет Алексей совсем недалеко, сообщается на сайте МВД Медиа.

Инспекторы проводили ребенка до дома и передали его родителям, которые также не смогли пояснить, как мальчик оказался на дороге. Со слов матери Леши, сын гулял со старшим братом во дворе. Автоинспекторы провели профилактическую беседу с родителями и порекомендовали обеспечить детей световозвращающими элементами.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, найденную на улице в Петрозаводске маленькую девочку в декабре прошлого года не отдали родителям.

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