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Новости. Криминал
11:20, 05 Февраля 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Полицейские нашли злоумышленника, обокравшего шуйскую администрацию

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В Карелии 4 февраля из здания администрации Шуйского поселения злоумышленник вынес три системных блока, Wi-Fi адаптер, фотоаппарат, две упаковки конфет, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, ночью злоумышленник проник в здание Шуйской администрации через окно и унес технику. 

В МВД уточнили, что пропали три системных блока, Wi-Fi адаптер, фотоаппарат, две упаковки конфет. Ущерб был оценен в 40 тысячрублей.

При обследовании близлежащей территории оперативники выяснили, что от действий злоумышленника пострадал еще один дом на той же улице.

Также как и в первом случае, неизвестный проник внутрь, отжав стеклопакет. Была разыскана хозяйка имущества, которая находилась в Петрозаводске. Она уточнила, что из дома пропали различные предметы, в том числе фен, камуфляжные костюмы, спасательные жилеты. По предварительным оценкам, ущерб превысил 10 тысяч рублей.

По версии следствия, в субботу вечером молодой местный житель похитил вещи из жилого дома. Впоследствии они были спрятаны у его приятеля. Так как хозяйка домовладения отсутствовала, а жилье не находилось под охраной, никто не обратился в органы внутренних дел с заявлением. На следующий день та же участь постигла администацию.

На мужчину завели уголовные дела о кражах. Известно, что участники криминальной истории не работают, не учатся.

Благодаря действиям полицейских, похищенное изъято и будет передано потерпевшим. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-05 11:56:10
Молодцы, системные блоки у него отобрали. Теперь бы ещё в библиотеку его записать и разучить ругаться матом, хотя это уже, видимо, из области фантастики.
Вымирающий
2019-02-05 11:44:05
Печально, полиция молодцы .конечно, но сейчас ещё 700 с лишним заключённых выпустили, которых вряд ли кто возьмёт на работу ,так что перспектива....
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